Ucraina: Biden, 800 mln in nuove armi nei prossimi giorni (Di giovedì 30 giugno 2022) "Invieremo nuove armi all'Ucraina nei prossimi giorni per un totale di 800 milioni". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nella conferenza stampa dopo il vertice della Nato a Madrid. . 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Invieremoall'neiper un totale di 800 milioni". Lo ha detto il presidente americano Joenella conferenza stampa dopo il vertice della Nato a Madrid. . 30 ...

