Ucraina | 127esimo giorno di guerra | ecco gli aggiornamenti

(Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo al 30 Giugno 2022, e il conflitto in terranon sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista del territorio, e nonostante le mediazioni di mezzo mondo, la Russia continua la sua campagna militare. Negli USA oggi il timore che dal Cremlino si inizi a pensare all’utilizzo di armi nucleari inizia a mettere preoccupare. Tanto che gli la NATO è quasi certa che il conflitto si potrebbe estendere sino agli inizi del 2023. Nel frattempo torna l’esportazione di materie prime dall’in Europa, e Putin minaccia nuovamente contromisure per l’alleanza prevista con Finlandia e Svezia. La paura statunitense sul nucleare Gli 007 americani ne sono certi. I russi, se messi alle strette, sarebbe capaci anche di utilizzare le temutissime armi nucleari. Avril Haines, capo dell’Intelligence ...

La guerra in Ucraina giunge al suo 127esimo giorno. "L'esercito russo non colpisce obiettivi civili durante l'operazione militare speciale in Ucraina", ha assicurato il presidente Vladimir Putin per i ...Gli alleati della Nato ritengono che il conflitto in Ucraina si protrarrà per i prossimi mesi e potrebbe durare fino al 2023 ...