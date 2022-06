Tuttosport – Inter, Zhang celebra il ritorno di Lukaku: “Big Rom è tornato!” (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 22:40:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: MILANO – Manca ancora l’ufficialità, ma Romelu Lukaku è davvero tornato all’Inter, sinonimo di casa. Dopo le visite mediche di rito, l’attaccante belga si è recato in sede per firmare il contratto ed è stato riaccolto dal presidente Steven Zhang in persona. Guarda il video Lukaku a Zhang: “Sono qui per fare tanti gol” L’entusiasmo di Zhang: “Big Rom è tornato” Lo stesso Zhang, tramite i canali social ufficiali del club, ha riaccolto l’attaccante in un video che ricorda l’annuncio dell’acquisto di tre anni fa: “Ciao a tutti, sono sulla terrazza del quartier generale dell’Inter e guardate chi ho qua con ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 22:40:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: MILANO – Manca ancora l’ufficialità, ma Romeluè davvero tornato all’, sinonimo di casa. Dopo le visite mediche di rito, l’attaccante belga si è recato in sede per firmare il contratto ed è stato riaccolto dal presidente Stevenin persona. Guarda il video: “Sono qui per fare tanti gol” L’entusiasmo di: “Big Rom è tornato” Lo stesso, tramite i canali social ufficiali del club, ha riaccolto l’attaccante in un video che ricorda l’annuncio dell’acquisto di tre anni fa: “Ciao a tutti, sono sulla terrazza del quartier generale dell’e guardate chi ho qua con ...

