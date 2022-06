Turismo enogastronomico: la cultura dell’olio extravergine nelle province di Bergamo e Brescia (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel 2021 un turista su due ha scelto una meta che fosse anche un’esperienza enogastronomica Le recenti linee guida per l’esercizio dell’attività oleoturistica emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro del Turismo, a metà febbraio scorso (fonte Gazzetta Ufficiale) segnano l’inizio di una nuova fase per il Turismo, con l’avvento dell’oleoTurismo. Attività intesa, si legge nel documento ministeriale, come “conoscenza dell’olio d’oliva espletata nel luogo di produzione, attraverso le visite nei luoghi di coltura, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel 2021 un turista su due ha scelto una meta che fosse anche un’esperienza enogastronomica Le recenti linee guida per l’esercizio dell’attività oleoturistica emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro del, a metà febbraio scorso (fonte Gazzetta Ufficiale) segnano l’inizio di una nuova fase per il, con l’avvento dell’oleo. Attività intesa, si legge nel documento ministeriale, come “conoscenzad’oliva espletata nel luogo di produzione, attraverso le visite nei luoghi di coltura, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendalid’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e ...

