Troppo caldo? Avete provato con i cosmetici anti afa, come le acque termali o i bendaggi ghiacciati? (Di giovedì 30 giugno 2022) Per contrastare il caldo estivo servono anche i cosmetici, in particolare quelli a effetto freddo. L'incremento delle tmperature, a giorni roventi, provoca disagi fisici che riguardano tutti. Ma c'è qualcuno che soffre di più, e anche pelle e benessere ne risentono. Strategie beauty anti caldo. Dall'acqua termale ai prodotti effetto ice sulla pelle guarda le foto Leggi anche › Idratazione: come combattere la pelle secca, tra ...

