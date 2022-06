Trionfo azzurro nel nuoto di fondo | Dario Verani è l’oro ai Mondiali nella 25 km | «Mi sembra di vivere un sogno»

(Di giovedì 30 giugno 2022)ha conquistato la medaglia d’oro25 km diaididi Budapest. «Devo essere sincero, da inizio anno pensavamo di potercela fare, ma ora midiun, mi sento in cielo», ha confessato l’atleta. Sotto di lui, sul podio, il francese Axel Reymond, medaglia d’argento, e l’ungherese Peter Galicz, che ha conquistato il bronzo. «Non mi sono accontentato – racconta l’ai microfoni della Rai – una volta che ci sono dovevo approfittare mi sono detto, è veramente un. In pochi ci credevano in me, io ci ho creduto e ci siamo riusciti. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e al centro sportivo dell’Esercito, a Francesca a tutte le persone che ...

Altro trionfo azzurro a Budapest: Verani è oro nella massacrante 25 km. Con il trionfo di ieri a Budapest Thomas Ceccon diventa il primo italiano a vincere. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero conquistano un'altra medaglia d'oro nel nuoto sincronizzato, trionfo azzurro. Mondiali di nuoto, nuovo trionfo azzurro nel fondo in acque libere: Dario Verani vince l'oro nella 25 chilometri.

Altroai campionati del mondo di nuoto a Budapest. Dario Verani entra nella leggenda del gran fondo vincendo la maratona delle acque libere , ultima prova iridata sul bacino del Lupa Lake. ...Dario Verani vince la 25km maschile di nuoto di fondo ai Mondiali di Budapest col tempo di 5:02:21.50. Altro storicoin questa rassegna iridata. Una rimonta spettacolare dell'che è riuscito a superare negli ultimi 100 metri il francese Axel Reymond, bicampione mondiale in carica e campione ... Giochi del Mediterraneo, trionfo azzurro: quattro ori nella ginnastica artistica Il cielo è azzurro sopra Budapest (Ungheria). Prendiamo in prestito una celebre frase di altro collega e ambito, per parlare di quanto stia accadendo nelle acque magiare per la spedizione italiana nei ...L’azzurro, che l’anno passato fu bronzo nella 5 km sempre nelle acque magiare degli Europei, non ha sbagliato niente fin dalla prima bracciata. Un’ultima tornata nella quale vi è stato anche il ricong ...