Travis Barker: ecco che cosa ha causato la pancreatite che lo ha costretto a farsi ricoverare (Di giovedì 30 giugno 2022) Secondo quanto riferito, Travis Barker è stato portato d'urgenza in ospedale in ambulanza a Los Angeles martedì sera dove gli è stata diagnosticata una pancreatite: ecco la causa. Travis Barker, il marito di Kourtney Kardashian, è stato ricoverato in ospedale a causa di una pancreatite che sarebbe stata innescata, secondo i medici, da una procedura a cui si è sottoposto di recente che potrebbe sembrare apparentemente innocua. Si tratta della colonscopia: fonti vicine alla famiglia hanno detto a TMZ che il suo ricovero in ospedale è stato il risultato di una pancreatite, causata con tutta probabilità da questa comunissima procedura. La pancreatite è una condizione in cui il pancreas si infiamma in un breve periodo di tempo ed è una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) Secondo quanto riferito,è stato portato d'urgenza in ospedale in ambulanza a Los Angeles martedì sera dove gli è stata diagnosticata unala causa., il marito di Kourtney Kardashian, è stato ricoverato in ospedale a causa di unache sarebbe stata innescata, secondo i medici, da una procedura a cui si è sottoposto di recente che potrebbe sembrare apparentemente innocua. Si tratta della colonscopia: fonti vicine alla famiglia hanno detto a TMZ che il suo ricovero in ospedale è stato il risultato di una, causata con tutta probabilità da questa comunissima procedura. Laè una condizione in cui il pancreas si infiamma in un breve periodo di tempo ed è una ...

