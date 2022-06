Tour de France 2022 | tutte le tappe di montagna | pianura e cronometro Il percorso completo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ormai ci siamo, domani scatta la Grande Boucle. Tantissima attesa per la partenza delde: la Danimarca è prontissima ad ospitare questo evento dalla portata pazzesca. Andiamo a scoprirelenel dettaglio, divise per categoria.DINon ci sarà un attimo di pausa: si comincia con La Planche, vista e rivista nelle scorse edizioni, poi Massiccio del Jura, Alpi e Pirenei. Le salite non mancheranno, speriamo che siano direttamente proporzionali allo spettacolo. 8 luglio SETTIMA TAPPA: Tomblaine-La Super Planche Des Belles Filles (176,5 km) 10 luglio NONA TAPPA: Aigle-Chatel les Portes du Soleil (193 km) 13 luglio UNDICESIMA TAPPA: Albertville-Col du Granon (152 km) 14 luglio DODICESIMA TAPPA: Briançon-Alpe d’Huez (165,5 km) 20 luglio ...

Pubblicità

telodogratis : Tour de France 2022: 5 favoriti e gli outsider, la battaglia per la maglia gialla - zazoomblog : Tour de France 2022 l’analisi del percorso: tanta varietà tra montagne e cronometro - #France #l’analisi #percorso:… - infoitsport : MONTEPREMI TOUR DE FRANCE 2022, ciclismo: il prize money della corsa, quanti soldi in palio - MaicolReal2 : RT @frances14372469: La Pinarello Bolide di Filippo Ganna, #Pinarello La bici con cui affronterà la prima tappa del Tour de France, la c… - zazoomblog : Tour de France 2022 l’analisi del percorso: tanta varietà tra montagne e cronometro - #France #l’analisi #percorso… -

Manca soltanto un giorno alla partenza delde2022 di ciclismo su strada, in programma tra venerdì 1 e domenica 24 luglio: per quanto concerne i pronostici della vigilia sull'esito della classifica generale il favorito è lo sloveno ...Dove vedere ilde2022 Copenaghen, 29 giugno 2022 - Parte venerdì dalla Danimarca ilde2022 , che presenta sei tappe di montagna e due a cronometro, di fatto pane per i denti del cannibale ...Ormai ci siamo, domani scatta la Grande Boucle. Tantissima attesa per la partenza del Tour de France 2022: la Danimarca è prontissima ad ospitare questo evento dalla portata pazzesca. Andiamo a scopri ...Venerdì con la cronometro di Copenaghen scatta l’edizione numero 109 della Grande Boucle: nell’antepost, dietro il campione, in carica ci sono Vingegaard e l’altro sloveno Roglic. Un azzurro in trionf ...