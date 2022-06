Tour de France 2022, outsider e possibili sorprese: Aleksandr Vlasov vuol far saltare il banco, occhio a Thomas e O’Connor (Di giovedì 30 giugno 2022) Due più uno che sembrano un gradino sopra tutti. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dei favoriti del Tour de France 2022 che scatta domani da Copenaghen: la sfida sembra essere tutta tra Tadej Pogacar e Primoz Roglic, con l’altro uomo della Jumbo-Visma Jonas Vingegaard che può provare ad inserirsi. Chi sono però gli outsiders che potrebbero sorprendere? Un uomo che in questa stagione ha trovato un salto di qualità definitivo è il russo Aleksandr Vlasov. Il corridore della Bora-hansgrohe si è imposto alla Volta a la Comunitat Valenciana e al Giro di Romandia, ben figurando praticamente in ogni breve corsa a tappe alla quale ha partecipato. In salita vola, si difende bene a cronometro: può provare a dar filo da torcere ai big. Sembra essere tornato ai suoi livelli Geraint ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Due più uno che sembrano un gradino sopra tutti. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dei favoriti deldeche scatta domani da Copenaghen: la sfida sembra essere tutta tra Tadej Pogacar e Primoz Roglic, con l’altro uomo della Jumbo-Visma Jonas Vingegaard che può provare ad inserirsi. Chi sono però glis che potrebbero sorprendere? Un uomo che in questa stagione ha trovato un salto di qualità definitivo è il russo. Il corridore della Bora-hansgrohe si è imposto alla Volta a la Comunitat Valenciana e al Giro di Romandia, ben figurando praticamente in ogni breve corsa a tappe alla quale ha partecipato. In salita vola, si difende bene a cronometro: può provare a dar filo da torcere ai big. Sembra essere tornato ai suoi livelli Geraint ...

