Tour de France 2022, obiettivo maglia gialla per Filippo Ganna. Van Aert e non solo: tutti gli avversari da battere (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attesa è quasi finita, tra poco più di 24 ore prenderà il via il Tour de France 2022. La corsa più attesa dell’anno è pronta per regalare il suo solito enorme spettacolo, lungo tre durissime settimane. Quest’anno si parte da Copenhagen, dove si terra la prima tappa, la prima delle due prove contro il tempo previste. 13,2 km nella capitale danese determineranno il primo corridore a vestire il simbolo del primato più desiderato del panorama internazionale, quella maglia gialla che da sola può cambiare la carriera di un corridore. Il percorso sarà interamente pianeggiante con diversi tratti rettilinei in cui si potrà fare grande velocità. Sarà dunque uno specialista a diventare il primo leader della generale. Il favorito numero uno non può che essere Filippo Ganna. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attesa è quasi finita, tra poco più di 24 ore prenderà il via ilde. La corsa più attesa dell’anno è pronta per regalare il suo solito enorme spettacolo, lungo tre durissime settimane. Quest’anno si parte da Copenhagen, dove si terra la prima tappa, la prima delle due prove contro il tempo previste. 13,2 km nella capitale danese determineranno il primo corridore a vestire il simbolo del primato più desiderato del panorama internazionale, quellache da sola può cambiare la carriera di un corridore. Il percorso sarà interamente pianeggiante con diversi tratti rettilinei in cui si potrà fare grande velocità. Sarà dunque uno specialista a diventare il primo leader della generale. Il favorito numero uno non può che essere. Il ...

