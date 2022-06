Tour de France 2022, la tappa di domani Copenaghen-Copenaghen: percorso e altrimetria. Crono adatta agli specialisti, Ganna vuole la maglia gialla (Di giovedì 30 giugno 2022) Comincia domani il Tour de France 2022. Si parte dalla Danimarca, che ospiterà le prime tre tappe e le prime schermaglie di questa Grande Boucle: per scaldare i motori ci sarà una Cronometro di 13 chilometri tutta a Copenaghen, capitale danese, in cui si smoverà immediatamente la classifica generale. Una prova contro il tempo dedicata esclusivamente agli specialisti, visto il percorso completamente pianeggiante che metterà in difficoltà tutti gli scalatori con non troppe capacità quando si tratta di correre contro il Cronometro. Per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sarà l’occasione immediata per mettere un po’ di margine fra loro e tutti gli altri. Tra i ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Cominciailde. Si parte dalla Danimarca, che ospiterà le prime tre tappe e le prime scherme di questa Grande Boucle: per scaldare i motori ci sarà unametro di 13 chilometri tutta a, capitale danese, in cui si smoverà immediatamente la classifica generale. Una prova contro il tempo dedicata esclusivamente, visto ilcompletamente pianeggiante che metterà in difficoltà tutti gli scalatori con non troppe capacità quando si tratta di correre contro ilmetro. Per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sarà l’occasione immediata per mettere un po’ di margine fra loro e tutti gli altri. Tra i ...

