Tour de France 2022, la guida tv: gli appuntamenti giornalieri di RAI ed Eurosport (Di giovedì 30 giugno 2022) Comincerà domani da Copenaghen la rincorsa alla maglia gialla. Il Tour de France 2022 entrerà nel vivo dalla cronometro prevista nella capitale danese; scopriamo insieme come sarà coperta televisivamente la Grande Boucle. Eurosport garantirà la copertura televisiva integrale della corse a tappe Francese. Sia sul canale a pagamento (210 di Sky) che in streaming su Discovery +, Eurosport Player e DAZN, si potrà assistere in maniera completa alla tappa con il collaudato duo Luca Gregorio-Riccardo Magrini, con Wladimir Belli e Moreno Moser ad alternarsi come terza voce. Sulla Rai invece sarà Rai Due a garantire la diretta in chiaro della gara, ma non in maniera integrale. A parte la frazione di domani, con le trasmissioni che inizieranno alle 17.15, il collegamento sulle reti nazionali ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Comincerà domani da Copenaghen la rincorsa alla maglia gialla. Ildeentrerà nel vivo dalla cronometro prevista nella capitale danese; scopriamo insieme come sarà coperta televisivamente la Grande Boucle.garantirà la copertura televisiva integrale della corse a tappese. Sia sul canale a pagamento (210 di Sky) che in streaming su Discovery +,Player e DAZN, si potrà assistere in maniera completa alla tappa con il collaudato duo Luca Gregorio-Riccardo Magrini, con Wladimir Belli e Moreno Moser ad alternarsi come terza voce. Sulla Rai invece sarà Rai Due a garantire la diretta in chiaro della gara, ma non in maniera integrale. A parte la frazione di domani, con le trasmissioni che inizieranno alle 17.15, il collegamento sulle reti nazionali ...

