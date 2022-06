Tour de France 2022, Geraint Thomas: “Sono rilassato, voglio godermi la corsa” (Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo alla vigilia della partenza del Tour de France 2022, la corsa più attesa dell’intero calendario delle due ruote. Un giorno di grandi preparativi, di ultimi accorgimenti e spesso anche di grande tensione con l’adrenalina che inizia a farsi sentire. Non è così per Geraint Thomas, apparso più tranquillo che mai in conferenza stampa. “Sono molto rilassato, voglio godermi la corsa. Certo non è facile farlo quando devi sgomitare tra le persone a 70 km/h urlando contro tutti, ma Sono tranquillo, rilassato”. Un Geraint Thomas così scherzoso e sereno difficilmente si era visto prima di una corsa così importante. Parte del ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo alla vigilia della partenza delde, lapiù attesa dell’intero calendario delle due ruote. Un giorno di grandi preparativi, di ultimi accorgimenti e spesso anche di grande tensione con l’adrenalina che inizia a farsi sentire. Non è così per, apparso più tranquillo che mai in conferenza stampa. “moltola. Certo non è facile farlo quando devi sgomitare tra le persone a 70 km/h urlando contro tutti, matranquillo,”. Uncosì scherzoso e sereno difficilmente si era visto prima di unacosì importante. Parte del ...

