Tour de France 2022, Filippo Ganna a caccia della Maglia Gialla: “Dura rinunciare al cibo, le cronometro si vincono con la testa” (Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo arrivati alla vigilia della Grand Depart del Tour de France 2022. La corsa più attesa dell’anno prenderà il via da Copenhagen e rimarrà in terra danese per tre giorni prima di spostarsi in Francia. A decidere la prima Maglia Gialla ci penserà una cronometro di 13 km interamente all’interno della capitale. Inevitabilmente dunque, tra i grandissimi favoriti per il primo successo ed il primo simbolo della leadership, c’è il nostro Filippo Ganna. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha parlato di questo importante appuntamento al Corriere dello Sport: “Sto iniziando ad abituarmi alle gare così importanti. Non penserò a quant’è grande il Tour, a quanto sia ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Siamo arrivati alla vigiliaGrand Depart delde. La corsa più attesa dell’anno prenderà il via da Copenhagen e rimarrà in terra danese per tre giorni prima di spostarsi in Francia. A decidere la primaci penserà unadi 13 km interamente all’internocapitale. Inevitabilmente dunque, tra i grandissimi favoriti per il primo successo ed il primo simbololeadership, c’è il nostro. Il due volte Campione del Mondo aha parlato di questo importante appuntamento al Corriere dello Sport: “Sto iniziando ad abituarmi alle gare così importanti. Non penserò a quant’è grande il, a quanto sia ...

Pubblicità

MDraws99 : @Noxinfee Io sto facendo sto tour de France che sto sveglia fino alle 3 e mi alzo alle 9 la mattina ?? let's go!!! - SpazioCiclismo : La EF Education - EasyPost svela anche una sgargiante bici per il Tour de France maschile e femminile #TDF2022 #TDFF - Luxgraph : Tour de France 2022, nuova perquisizione per il team Bahrain - facciolananna1 : Giro Donne dalle ore 14 Tour De France dalle ore 15:45 Invece domenica dalle ore 6:15 la maratona di ciclismo #ascoltitv @AleStonata - CatelliRossella : Tour de France, la guida: i protagonisti, il percorso, dove seguirlo in tv -