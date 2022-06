Tour de France 2022, altra perquisizione per il team Bahrain-Victorious (Di giovedì 30 giugno 2022) altra perquisizione per il team Bahrain-Victorious nel suo hotel, a Copenaghen, intorno alle 5.30. “Nessun oggetto è stato sequestrato dalla polizia danese nel corso di questa perquisizione, effettuata su richiesta della giustizia Francese e durata due ore“, ha precisato la squadra del Bahrain. “Diversi membri del team erano già stati oggetto di perquisizione da parte dei servizi dell’Europol a inizio settimana nelle loro case in Slovenia, Polonia e Spagna, poco prima della partenza per la Danimarca“, ha aggiunto il team Bahrain-Victorious. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022)per ilnel suo hotel, a Copenaghen, intorno alle 5.30. “Nessun oggetto è stato sequestrato dalla polizia danese nel corso di questa, effettuata su richiesta della giustiziase e durata due ore“, ha precisato la squadra del. “Diversi membri delerano già stati oggetto dida parte dei servizi dell’Europol a inizio settimana nelle loro case in Slovenia, Polonia e Spagna, poco prima della partenza per la Danimarca“, ha aggiunto il. SportFace.

