(Di giovedì 30 giugno 2022)della RegioneAlessio D’Amato vuole chiedere aldi far tornaredial. A causa dei contagi da Coronavirus, che nella regione continuano a crescere: oltre 20 mila nuovi casi in due giorni. «Porteròprossima Conferenza Stato-Regioni la proposta di ripristinare all’uso delle– spiega al Il Messaggero D’Amato -. Altrimenti il rischio di inficiare la stagione estiva è alto per le assenze dovute all’isolamento Covid che mediamente durano circa otto giorni. Le scelte devono essere nazionali tenuto conto che stiamo in una stagione di grandi spostamenti turistici»., spiega il quotidiano, spera ...

Fatto sta che, dopo concerti, piazze affollate,dimenticate sul fondo delle borse, sono ... adessoa essere necessarie l'assistenza respiratoria e la ventilazione. Va considerato che ......una richiesta chiara e necessaria in un momento in cui nel Lazio i contagi da Sar - Cov - 2...prossima Conferenza Stato - Regioni la proposta di ripristinare al chiuso l'uso delle- ... Tornano le mascherine al chiuso L’assessore alla sanità del Lazio: «Chiederò l’obbligo al governo» Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 22-28 giugno 2022, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (384.093 vs 255.442) e decessi (392 vs 337). Crescono ...TREVISO - Il Covid torna a fare paura. E i contagiati tornano a riempire i reparti degli ospedali. A oggi sono 76 le persone ricoverate per i forti sintomi provocati dal virus. Due, ...