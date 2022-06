Torna il Senza veli Ecco come rassodare e proteggere il seno per mostrarlo senza stress

Torna il topless. Ecco come rassodare e proteggere il seno per mostrarlo senza stress (Di giovedì 30 giugno 2022) Saranno le discutibili scelte che giungono da Oltreoceano, ma mai come quest’estate il corpo delle donne è Tornato in primo piano. «My body, my choice», incita l’ultimo post di Chiara Ferragni con maglietta firmata da Lotta Volkova per Jean Paul Gaultier con seno (stampato) in bella vista. Per non parlare di Victoria De Angelis dei Maneskin, che ha fatto dei copri-capezzoli a stella l’immancabile accessorio rock da tenere nell’armadio. O Michelle Hunziker, in vacanza con le amiche in monokini. Non ci sono dubbi: l’estate 2022 è in senza veli. Una scelta libera, anticonformista e sexy quanto basta che, però, rivela un problema da non sottovalutare: proteggere il seno. E non solo dal sole, ma anche dalla disidratazione e dalla perdita di elasticità. ... Leggi su amica (Di giovedì 30 giugno 2022) Saranno le discutibili scelte che giungono da Oltreoceano, ma maiquest’estate il corpo delle donne èto in primo piano. «My body, my choice», incita l’ultimo post di Chiara Ferragni con maglietta firmata da Lotta Volkova per Jean Paul Gaultier con(stampato) in bella vista. Per non parlare di Victoria De Angelis dei Maneskin, che ha fatto dei copri-capezzoli a stella l’immancabile accessorio rock da tenere nell’armadio. O Michelle Hunziker, in vacanza con le amiche in monokini. Non ci sono dubbi: l’estate 2022 è in. Una scelta libera, anticonformista e sexy quanto basta che, però, rivela un problema da non sottovalutare:il. E non solo dal sole, ma anche dalla disidratazione e dalla perdita di elasticità. ...

