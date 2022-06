Torino, non c'è ancora l'accordo per Praet (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Torino non è ancora riuscito a trovare l'accordo con il Leicester per far restare Dennis Praet alla corte di Ivan Juric. La società... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilnon èriuscito a trovare l'con il Leicester per far restare Dennisalla corte di Ivan Juric. La società...

Pubblicità

SkySport : Bremer: 'Futuro? Non so se sarà in Italia o all'estero. Voglio giocare in Champions' #SkySport #Bremer #Torino… - MCriscitiello : Gabriel del Lecce non andrà più al Torino dove stava trattando ma ha deciso di firmare x 4 anni con il Curitiba squ… - capuanogio : Do domani #Belotti non sarà più un giocatore del #Torino, l'addio si è consumato in silenzio e non è ancora chiara… - CornaEorgoglio : @LittlePuskas @Zampini L importante che non vi danno l'autorizzazione di nascere a Torino...?????? - lore_corradi : @EdoardoMecca1 E' sempre un uomo della scuderia Raiola e anche se Mino non c'è più, ci sono i suoi degni successori… -