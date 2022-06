(Di giovedì 30 giugno 2022) Dal Brasile a, Gleisonnella città della Mole. Come testimoniato sul proprio profilo Instagram, il difensoreha terminato le vacanze in patria ed è tornato ad ...

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Juventus e Torino parlano di Bremer. Mandragora il jolly nella trattativa'? - MarcoBarzaghi : Intanto #Bremer è rientrato a Torino ... ? - DiMarzio : #Torino,#Bremer ha anche parlato del dubbio per la scelta tra #Brasile e #Italia - glooit : Torino: Bremer rientrato ma poco granata nel suo futuro leggi su Gloo - mattsca_ : RT @Pasky973: #Bremer arrivato a Torino, si sta allenando. -

Dal Brasile a, Gleisonè rientrato nella città della Mole. Come testimoniato sul proprio profilo Instagram, il difensore granata ha terminato le vacanze in patria ed è tornato ad allenarsi nella ...- Maurizio Arrivabene ha parlato. Con Fabio Riva , dalla redazione di Tuttosport, ci ... il club bianconero punta i possibili sostituti: " Koulibaly del Napoli edel Toro, obiettivi sul ...Dal Brasile a Torino, Gleison Bremer è rientrato nella città della Mole. Come testimoniato sul proprio profilo Instagram, il difensore granata ha terminato le vacanze in patria ed è tornato ad allenar ...I viola tengono il punto e si accordano con la Juve. Il rimpianto granata per non aver esercitato l'obbligo a 9 milioni ...