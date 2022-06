Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2022: Michele Bernardi 11° e Giuseppe Pio Capano 12° nella carabina 10 metri maschile (Di giovedì 30 giugno 2022) Seconda gara del Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2022 senza gloria per l’Italia: nella carabina 10 metri maschile i due azzurri in gara, Michele Bernardi e Giuseppe Pio Capano, escono in qualifica. Oro al serbo Milenko Sebic. nella finale il serbo Milenko Sebic mette in riga tutti i rivali, con l’argento che va al croato Miran Maricic, battuto all’ultimo colpo per 17-15. Bronzo per lo sloveno Luka Lukic, mentre resta giù dal podio il transalpino Brian Richard Baudouin, quarto. Escono in qualifica, invece, i due azzurri in gara, Michele Bernardi, 11°, e Giuseppe Pio Capano, 12°, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Seconda gara delaidelsenza gloria per l’Italia:10i due azzurri in gara,Pio, escono in qualifica. Oro al serbo Milenko Sebic.finale il serbo Milenko Sebic mette in riga tutti i rivali, con l’argento che va al croato Miran Maricic, battuto all’ultimo colpo per 17-15. Bronzo per lo sloveno Luka Lukic, mentre resta giù dal podio il transalpino Brian Richard Baudouin, quarto. Escono in qualifica, invece, i due azzurri in gara,, 11°, ePio, 12°, ...

