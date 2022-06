The Ferragnez-Season 2 arriva su Prime Video nel 2023: l’annuncio dai social di Chiara e Fedez (Di giovedì 30 giugno 2022) Più Chiara e meno Fedez, in realtà! Le storie sui social postate da Chiara Ferragni con un annuncio importante da fare sono l’emblema della coppia. L’entusiasmo dilagante della influencer, contro la poca voglia di Federico ( soprattutto di fronte a certe notizie). Si scherza Chiaramente, è abbastanza chiaro che ogni mossa è studiata anche per darci qualcosa di cui parlare ma, chiacchiere a parte, l’annuncio c’è e sta già facendo impazzire i fan. The Ferragnez-Season 2 sta per arrivare. Chiara ha raccontato che in questi giorni si stanno già girando le Prime scene della seconda stagione della serie, per cui vedremo probabilmente anche quello che è successo nel corso della serata evento a Milano, per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022) Piùe meno, in realtà! Le storie suipostate daFerragni con un annuncio importante da fare sono l’emblema della coppia. L’entusiasmo dilagante della influencer, contro la poca voglia di Federico ( soprattutto di fronte a certe notizie). Si scherzamente, è abbastanza chiaro che ogni mossa è studiata anche per darci qualcosa di cui parlare ma, chiacchiere a parte,c’è e sta già facendo impazzire i fan. The2 sta perre.ha raccontato che in questi giorni si stanno già girando lescene della seconda stagione della serie, per cui vedremo probabilmente anche quello che è successo nel corso della serata evento a Milano, per il ...

