The Crown 6 in produzione da agosto, un'ultima stagione "tumultuosa" sulla morte di Lady Diana (Di giovedì 30 giugno 2022) The Crown 6 chiuderà il dramma reale di Netflix esplorando la morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto 1997, quando l'ex moglie di Carlo rimase vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi, insieme con il compagno Dodi Al-Fayed. La sesta stagione avrà dunque un tono tragico e dolente, come ha spiegato recentemente l'attore britannico Dominic West, il nuovo interprete del principe Carlo: "Sarà tumultuosa, credo", ha affermato il successore di Josh O'Connor, confermando che la serie affronterà il lutto per la scomparsa prematura della Principessa del Popolo e le sue ripercussioni sulla monarchia e sulla Royal Family. L'attore ha anche confermato che The Crown 6 entrerà in ...

