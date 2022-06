The American Jazz Songbook, l’ensemble del Conservatorio di Benevento ad Aquapetra resort (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Conservatorio Statale “Nicola Sala” di Benevento, presieduto da Caterina Meglio, torna ad esibirsi dal vivo con un evento Jazz nella suggestiva cornice di Aquapetra resort & Spa. L’esclusivo hotel 4 stelle lusso immerso nello straordinario territorio dell’Alto Sannio (Telese Terme, Bn) ospiterà domenica a partire dalle ore 19 il Nicola Sala Jazz Ensemble per un evento su invito dal titolo “The American Jazz Songbook”. L’iniziativa del Conservatorio sannita segue il successo dell’edizione 2022 della Festa europea della Musica di Benevento, con 300 musicisti – tra allievi e docenti – in concerto lungo 10 diverse location del capoluogo per un totale di 50 ore di musica. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) IlStatale “Nicola Sala” di, presieduto da Caterina Meglio, torna ad esibirsi dal vivo con un eventonella suggestiva cornice di& Spa. L’esclusivo hotel 4 stelle lusso immerso nello straordinario territorio dell’Alto Sannio (Telese Terme, Bn) ospiterà domenica a partire dalle ore 19 il Nicola SalaEnsemble per un evento su invito dal titolo “The”. L’iniziativa delsannita segue il successo dell’edizione 2022 della Festa europea della Musica di, con 300 musicisti – tra allievi e docenti – in concerto lungo 10 diverse location del capoluogo per un totale di 50 ore di musica. L'articolo proviene da ...

