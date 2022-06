Tennistavolo | Giochi del Mediterraneo 2022 | quarto Niagol Stoyanov Titoli per la monegasca Yang Xiaoxin e l’iberico Alvaro Robles Martinez

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 giugno 2022) La 19ma edizione deidelvede concludersi il programma del: oggi, giovedì 30 giugno, ad Orano, in Algeria, si sono disputate le finali per le medaglie dei tornei di singolare, sia al maschile che al femminile, dopo che in mattinata c’era stata la disputa di quarti e semifinali. In casa Italia c’è ilposto di. Nel singolare maschile il match per l’oro premia, che regola l’egiziano Omar Assar con il punteggio di 4-2 (-6, 8, 5, -5, 10, 4). Medaglia di bronzo per il lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo, che supera l’azzurroIvanovper 4-0 (9, 3, 5, 7). Nel singolare femminile domina la ...