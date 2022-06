Tennis | Wimbledon | Tsitsipas al terzo turno

Pubblicità

Eurosport_IT : JANNIK SINNER C'É! ?????? L'azzurro conquista il 3° turno di Wimbledon battendo in 4 set lo svedese Ymer! ????????… - Eurosport_IT : SONEGOOOOOOOOOOO! ?????? L'azzurro vince la maratona contro Denis Kudla e conquista il 2° turno di Wimbledon! ????????… - Eurosport_IT : Quando vinci il tuo secondo match a Wimbledon ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Sinner - solounastella : RT @Eurosport_IT: SONE-GOOOOOOOOOOOO! ?????? L'azzurro vince il 2° turno contro il francese Hugo Gaston e continua il viaggio a Wimbledon! ??… - solounastella : RT @lorenzofares: SONEGO C'E'! ?????? Lorenzo batte anche Hugo Gaston ???? (76 64 64) e per il 2°anno di fila approda ai sedicesimi a #Wimbledo… -

Lorenzo Sonego batte il francese Hugo Gaston e avanza al terzo turno di, dove potrebbe incrociare Rafa Nadal, impegnato fra poco con il lituano Berankis. L'azzurro si è imposto col punteggio di 7 - 6 (4) 6 - 4 6 - 4.cerca disperatamente outsider per contrastare lo strapotere di Novak Djokovic e Rafael Nadal. Uno dei più papabili pretendenti è l'australiano Nick Kyrgios che prosegue il suo cammino con ...In the sporting orbit if Wimbledon's Centre Court is the middle of the universe then Court 8 is the last stop before outer space.“I’ve been playing some really good tennis in the last month so I was really surprised ... Kyrgios, who has reached the Wimbledon quarterfinals only once, on his debut in 2014, will face fourth seed ...