Tennis | Wimbledon | Sinner al 3° turno contro Isner | dove vederla in tv e i possibili incroci fino alla finale

Eurosport_IT : SONEGOOOOOOOOOOO! ?????? L'azzurro vince la maratona contro Denis Kudla e conquista il 2° turno di Wimbledon! ????????… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DEL 30 GIUGNO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Budapest #Ungheria #Pallanuoto #Mondiali… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Wimbledon, Sinner ci prende gusto: ora l’erba fa meno paura. “Qui è un paradiso” [dal nostro corrispondente Antonello Guerr… -

...5 e6 , dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate). Spazio poi a Sky Sport(205), ...Il post social di Cerundolo Una sconfitta dolce amara per il numero tre argentino: l'orgoglio di aver quasi portato al quinto set Rafa Nadal a; allo stesso tempo, la sconfitta contro un ...British Wimbledon player Henry Patten was “a complete mess” at university before he started taking tennis seriously, his roommate of five years has revealed. Patten, 26, will make his SW19 debut ...Lorenzo Sonego torna in campo nel primo pomeriggio per il secondo turno di Wimbledon , terzo Slam del 2022, che si sta disputando sui prati ...