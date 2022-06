Tennis, Giochi del Mediterraneo 2022: Passaro e Arnaldi vincono l’oro in doppio! Il perugino in finale anche nel singolare (Di giovedì 30 giugno 2022) Medaglia d’oro italiana nel doppio maschile di Tennis ai Giochi del Mediterraneo 2022. La vincono Francesco Passaro e Matteo Arnaldi nel torneo di doppio maschile che si è appena concluso sotto il sole di Orano, in Algeria. Sei volte una coppia azzurra aveva vinto il torneo, ma l’ultima volta risaliva al 1997 con Vincenzo Santopadre, poi valido giocatore salito fino al numero 100 del mondo e successivamente coach di Matteo Berrettini, e Gabrio Castrichella, al massimo numero 208 proprio in quel 1997. I due azzurri sconfiggono in un confronto senza storia gli spagnoli Carlos Lopez Montagud e Alvaro Lopez San Martin, risultati decisamente inferiori rispetto alla coppia tricolore all’atto pratico. 6-2 6-2 il punteggio finale in appena un’ora di ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Medaglia d’oro italiana nel doppio maschile diaidel. LaFrancescoe Matteonel torneo di doppio maschile che si è appena concluso sotto il sole di Orano, in Algeria. Sei volte una coppia azzurra aveva vinto il torneo, ma l’ultima volta risaliva al 1997 con Vincenzo Santopadre, poi valido giocatore salito fino al numero 100 del mondo e successivamente coach di Matteo Berrettini, e Gabrio Castrichella, al massimo numero 208 proprio in quel 1997. I due azzurri sconfiggono in un confronto senza storia gli spagnoli Carlos Lopez Montagud e Alvaro Lopez San Martin, risultati decisamente inferiori rispetto alla coppia tricolore all’atto pratico. 6-2 6-2 il punteggioin appena un’ora di ...

