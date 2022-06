Tennis: altro ritiro per Covid a Wimbledon, Bautista-Agut lascia il torneo (Di giovedì 30 giugno 2022) Londra, 30 giu. - (Adnkronos) - altro caso di Covid a Wimbledon, dopo quelli del croato Marin Cilic e dell'azzurro Matteo Berrettini, si tratta dello spagnolo Roberto Bautista-Agut, semifinalista nel 2019, che ha abbandonato il torneo, lasciando strada al colombiano Daniel Galan Riveros, che approda così al terzo turno. Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Londra, 30 giu. - (Adnkronos) -caso di, dopo quelli del croato Marin Cilic e dell'azzurro Matteo Berrettini, si tratta dello spagnolo Roberto, semifinalista nel 2019, che ha abbandonato ilndo strada al colombiano Daniel Galan Riveros, che approda così al terzo turno.

