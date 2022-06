Tenaris Dalmine risponde alla crisi energetica con la sostenibilità | “Il sito di Sabbio carbon-free entro fine 2023”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 giugno 2022). Ogni azienda ha la propria capacità di resilienza di fronte alle emergenze: lo è stato per la fase più acuta del Covid, lo è oggi tra guerra e aumento vertiginoso dei costi dell’energia e delle materie prime. Un contesto globale complicato, nel qualeSpa, società del gruppo, è riuscita comunque a chiudere l’esercizio 2021 con un fatturato in crescita del 17% a 899 milioni di euro e, nonostante le conseguenze dei prezzi più alti si siano già riflesse in modo percepibile sulla marginalità, non ha rinunciato a portare avanti investimenti che porteranno benefici sensibili in termini di qualità della produzione e di. A illustrare il percorso lineare intrapreso è l’amministratore delegato Michele Della Briotta: “A seguito dell’invasione russa in Ucraina c’è stata la forte necessità di ...