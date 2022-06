Temptation Island cancellato? Ecco cosa ha risposto Piersilvio Berlusconi (Di giovedì 30 giugno 2022) Temptation Island quest'estate non andrà in onda: Piersilvio Berlusconi ha chiarito la sua idea sul programma prodotto dalla Fascino. La televisione italiana quest'estate farà a meno di Temptation Island: il reality delle tentazioni è scomparso dai palinsesti Mediaset. Piersilvio Berlusconi, rispondendo a una domanda di Fanpage, ha chiarito quale sarà il futuro della trasmissione. Temptation Isand è diventato con gli anni un appuntamento fisso dell'estate, per molti spettatori il periodo delle vacanze si identifica con due programmi, molto diversi tra loro, Techetechetè e il reality condotto da Filippo Bisciglia. Quest'anno la Fascino di Maria De Filippi ha prodotto un programma molto simile, Ultima Fermata condotto da Simona Ventura, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022)quest'estate non andrà in onda:ha chiarito la sua idea sul programma prodotto dalla Fascino. La televisione italiana quest'estate farà a meno di: il reality delle tentazioni è scomparso dai palinsesti Mediaset., rispondendo a una domanda di Fanpage, ha chiarito quale sarà il futuro della trasmissione.Isand è diventato con gli anni un appuntamento fisso dell'estate, per molti spettatori il periodo delle vacanze si identifica con due programmi, molto diversi tra loro, Techetechetè e il reality condotto da Filippo Bisciglia. Quest'anno la Fascino di Maria De Filippi ha prodotto un programma molto simile, Ultima Fermata condotto da Simona Ventura, ...

