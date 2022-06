Pubblicità

FIT

Questelinee di progettualità saranno proposte nel concorso di progettazione a livello europeo ... 'Una risorsa per l'intera cittàR… Lavori sulla linea ferroviaria- Udine, ...Il presule è nato il 29 novembre 1923 (tra cinque mesi dunque compirà 99 anni) a, in ... il tema delle assise organizzate infasi nell'arco di sei anni. "Il mio onore è l'onore della ... Tarvisio, tre italiane ai quarti di finale L’operazione si chiama Melita: smantellato dalle Fiamme gialle di Trento un gruppo ramificato dedito all’import export in tutta Europa. Sono 115 le persone segnalate, 28 gli arresti ...Forti del grande successo ottenuto nel marzo scorso con la Crazy Bob disputata sulle nevi di Tarvisio, il popolo “crazy” è pronto a tornare in campo con una nuova iniziativa di sano divertimento che p ...