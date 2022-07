(Di giovedì 30 giugno 2022) Il 2 luglio del 1939 esordisce in Italia, l'eroe delle "strisce" americane. Esce, rivisto, corretto e "nazionalizzato" per volere del regime che con le leggi razziali dell'anno precedente si ...

Pubblicità

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - smileygirlbenny : Dai forza tutto il milione e più a diventare Superman e TikTokers per ottenere la cittadinanza, forse si fa prima d… -

Globalist.it

L'editore italiano, per superare la visione autarchica fascista, mutòin Ciclone. La versione di Gli Albi dell'Audacia non faceva riferimento agli albi originali di Action Comics ma ...... dal mondo antico allaglobale" , scritto e diretto da Piero Nuti, con Piero Nuti e ...di ogni artista dello Show ad un Supereroe (partendo dal frontman Roberto Molinaro alias) ... Superman: cittadinanza italiana 75 anni fa con il nome “Ciclone” Il 2 luglio del 1939 esordisce in Italia Superman, l’eroe delle “strisce” americane. Esce, rivisto, corretto e “nazionalizzato” per volere del regime che con le leggi razziali dell’anno precedente si ...