Pubblicità

ledicoladelsud : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 giugno - lifestyleblogit : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 giugno - - fisco24_info : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 giugno: (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' - LocalPage3 : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 giugno - italiaserait : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 giugno -

di Emanuela Longo) LOTTOVINCENTI/ Superstar estrazioni 28 giugno 2022 e 10eLottoEcco iestratti, questa la sestina del: 09 - 16 - 12 - 79 - 32 - 06 - Jolly 26 - Superstar 40. Vediamo se ci sono stati 6 e 5+. Ricordiamo che per la combinazione del il jackpot ...E’ possibile aggiungere alla giocata il numero SuperStar, estratto anch’esso compreso tra 1 e 90, al costo di 0,50 euro per ogni combinazione. Centrando il numero SuperStar si vince anche facendo “0” ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...