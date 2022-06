Superbonus | protesta dei deputati di Alternativa alla Camera | occupati i banchi del governo in commissione Finanze – Video

(Di giovedì 30 giugno 2022)ripresa della riunione delle commissionie Bilancio delladeidi, contro l’emendamento alriformulato dalnell’ambito della conversione del dl aiuti. Itra cui Alvise Maniero, Raphael Raduzzi, Raffaele Trano, hanno occupato simbolicamente il palco dove siedono il presidente e il rappresentante del, e hanno esibito uno striscione con la scritta: “Salvate il”. “Questa riformulazione farà fallire migliaia di imprese, non serve a niente, non sistema la cessione dei crediti e non dà alcuna proroga. I patti non sono stati rispettati”, hanno detto i. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Il Fatto Quotidiano

