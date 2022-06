Superbonus, la soluzione del governo per sbloccare i crediti: sì alla cessione dalle banche a professionisti e partite Iva (Di giovedì 30 giugno 2022) Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno “cedere sempre il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti”, che “abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente”. È questo il punto di caduta individuato dal governo sul Superbonus 100% nell’emendamento al decreto Aiuti depositato giovedì nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera che ora potranno presentare i subemendamenti. Nelle scorse settimane associazioni imprenditoriali e professionali, oltre a gran parte delle forze politiche, avevano invocato una soluzione al problema dei crediti bloccati (molte banche hanno superato la “capienza” fiscale necessaria per fruire della compensazione) che mette in difficoltà molte aziende alle prese con soldi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Lee le società appartenenti a gruppi bancari potranno “cedere sempre il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti”, che “abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente”. È questo il punto di caduta individuato dalsul100% nell’emendamento al decreto Aiuti depositato giovedì nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera che ora potranno presentare i subemendamenti. Nelle scorse settimane associazioni imprenditoriali e professionali, oltre a gran parte delle forze politiche, avevano invocato unaal problema deibloccati (moltehanno superato la “capienza” fiscale necessaria per fruire della compensazione) che mette in difficoltà molte aziende alle prese con soldi ...

