Superbonus, il Governo corregge il tiro: cessione dei crediti più facile per le banche (Di giovedì 30 giugno 2022) Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno «cedere sempre il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti», che «abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente»: è quanto stabilito dall’emendamento sulla cessione dei crediti da Superbonus depositato dal Governo, e in discussione nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera che ora potranno presentare ulteriori subemendamenti, dopo che questa mattina era stata anticipata un’indagine sulla situazione negli istituti di credito, dopo numerose segnalazioni ed esposti. Cosa prevede la riformulazione della legge La nuova norma prevede che, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Lee le società appartenenti a gruppi bancari potranno «cedere sempre il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti», che «abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente»: è quanto stabilito dall’emendamento sulladeidadepositato dal, e in discussione nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera che ora potranno presentare ulteriori subemendamenti, dopo che questa mattina era stata anticipata un’indagine sulla situazione negli istituti di credito, dopo numerose segnalazioni ed esposti. Cosa prevede la riformulazione della legge La nuova norma prevede che, a partire dalle comunicazioni della primao dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal ...

