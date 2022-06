(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Labitalia) - “E' unfaresul bonus 110. Uno strumento che ha creato occupazione, Pil e che rappresenta l'unica vera misura concreta per la transizione energetica, l'efficientamento e la messa in sicurezza del patrimonio abitativo del nostro Paese". E' quanto ha dichiarato da Vito Panzarella, segretario Generalea seguito dello stop annunciato dal Governo in questi giorni. "Il settore delle costruzioni in crisi da anni -spiega Panzarella- è riuscito ad agganciare un trend di crescita mai riscontrato prima negli ultimi 12 anni, e questo al netto della pandemia e del drammatico conflitto in Ucraina, grazie agli investimenti pubblici rivolti al Pnrr e agli incentivi fiscali che hanno dato un forte impulso soprattutto al comparto privato che, ...

Pubblicità

FENEALUIL_ : ?? #Superbonus e #bonusedilizi ? Obbligo di attestazione #SOA ?? Strumento di qualificazione delle imprese… -

Il Sannio Quotidiano

... segnatamente quello del110, anch'esso incolpevole, in quanto, di fatto, si è rivelato estraneo alle frodi'. 'A nulla sono servite - sottolinea la segretaria generale della...... hanno di fatto completamente paralizzato il sistema dei bonus e, segnatamente quello del110, anch'esso incolpevole, in quanto, di fatto, si è rivelato estraneo alle frodi. A nulla sono ... Superbonus: FenealUil, marcia indietro è suicidio politico Roma, 30 giu. (Labitalia) – “E’ un suicidio politico fare marcia indietro sul bonus 110. Uno strumento che ha creato occupazione, Pil e che rappresenta l’unica vera misura concreta per la transizione ...Vigilare affinché la spinta all’economia che arriva dall’edilizia non si trasformi in vantaggio per pochi, ma sia a beneficio di tutti.