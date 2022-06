Superbonus che pasticcio. La commissione Banche si muove (Di giovedì 30 giugno 2022) Banche senza più fondi e mal disposte ad anticipare alle ditte di ristrutturazione la liquidità per i lavori del Superbonus, trasformando poi il finanziamento in credito verso lo Stato. E le perplessità del premier Mario Draghi nel rifinanziare la misura, che finora ha prodotto una spesa di 33 miliardi. Alla fine il dossier è finito direttamente sul tavolo della commissione Banche, presieduta da Carla Ruocco (qui l’intervista a Formiche.net), fresca di fuoriuscita proprio da quel Movimento Cinque Stelle che ha la paternità del Superbonus. Le strozzature nella cessione dei crediti fiscali generati dalla misura e dagli altri bonus edilizi hanno spinto la commissione ad avviare un’indagine conoscitiva, inviando alle maggiori Banche italiane un questionario per verificare ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022)senza più fondi e mal disposte ad anticipare alle ditte di ristrutturazione la liquidità per i lavori del, trasformando poi il finanziamento in credito verso lo Stato. E le perplessità del premier Mario Draghi nel rifinanziare la misura, che finora ha prodotto una spesa di 33 miliardi. Alla fine il dossier è finito direttamente sul tavolo della, presieduta da Carla Ruocco (qui l’intervista a Formiche.net), fresca di fuoriuscita proprio da quel Movimento Cinque Stelle che ha la paternità del. Le strozzature nella cessione dei crediti fiscali generati dalla misura e dagli altri bonus edilizi hanno spinto laad avviare un’indagine conoscitiva, inviando alle maggioriitaliane un questionario per verificare ...

Pubblicità

marattin : Nella scorsa legge di bilancio - quando c’erano da spendere 23 mld strutturali - a proporre la stessa cosa fu… - fattoquotidiano : Superbonus, cessione dei crediti bloccata e soldi finiti. M5s: “Il governo rimedi al caos che mette in difficoltà l… - M5S_Europa : Da @EU_Commission nuova spinta a rafforzare il #Superbonus. In risposta a una interrogazione di @LFerraraM5S la Com… - Namaste180760 : RT @itsmeback_: Manco allo stadio... Che poi sono così stupidi da non capire che non si tratta di salvare il superbonus ma la cessione senz… - TLight1111 : RT @itsmeback_: Manco allo stadio... Che poi sono così stupidi da non capire che non si tratta di salvare il superbonus ma la cessione senz… -