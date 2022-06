(Di giovedì 30 giugno 2022) Con "5.175 milioni di euronei cassetti fiscali delle imprese - di cui 3.684 milioni (il 71,2%) per ile 1.491 milioni (28,8%) per gli altri bonus edilizi - la loro inesigibilità ...

Pubblicità

fisco24_info : Superbonus: '47mila posti di lavoro persi con 5,2 mld incagliati: Allarme di Confartigianato: è 'paradossale e auto… - iconanews : Superbonus: '47mila posti di lavoro persi con 5,2 mld incagliati -

Agenzia ANSA

Con "5.175 milioni di euro incagliati nei cassetti fiscali delle imprese - di cui 3.684 milioni (il 71,2%) per ile 1.491 milioni (28,8%) per gli altri bonus edilizi - la loro inesigibilità costerebbe la perdita di 46.912 addetti nelle micro e piccole imprese". E' la nuova "denuncia" di Confartigianato ...Con "5.175 milioni di euro incagliati nei cassetti fiscali delle imprese - di cui 3.684 milioni (il 71,2%) per ile 1.491 milioni (28,8%) per gli altri bonus edilizi - la loro inesigibilità costerebbe la perdita di 46.912 addetti nelle micro e piccole imprese". E' la nuova "denuncia" di Confartigianato ... Superbonus: '47mila posti di lavoro persi con 5,2 mld incagliati - Ultima Ora Con "5.175 milioni di euro incagliati nei cassetti fiscali delle imprese - di cui 3.684 milioni (il 71,2%) per il superbonus e 1.491 milioni (28,8%) per gli altri bonus edilizi - la loro inesigibilità ...