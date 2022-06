Superbonus 110%, sarà ampliata la platea per cedere i crediti (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Superbonus 110% non sarà prorogato, in compenso dal Governo sta per arrivare il via libera all’ampliamento della platea che può acquistare i crediti fiscali. Oltre alle banche, al momento uniche autorizzate a effettuare questa operazione, entreranno in gioco le imprese. Sempre su segnalazione degli istituti di credito, chi ha delle pendenze con il Fisco potrà comprare dei crediti del Superbonus 110%. I tempi per questa modifica alla normativa attuale che regola l’incentivo, però, non sembrano essere brevi. Peraltro la tensione tra aziende edili e Governo è alle stelle perché la mancata proroga del Superbonus 110% rischia di mandare in default migliaia di attività. “Ci sono decine di migliaia di imprese della filiera ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilnonprorogato, in compenso dal Governo sta per arrivare il via libera all’ampliamento dellache può acquistare ifiscali. Oltre alle banche, al momento uniche autorizzate a effettuare questa operazione, entreranno in gioco le imprese. Sempre su segnalazione degli istituti di credito, chi ha delle pendenze con il Fisco potrà comprare deidel. I tempi per questa modifica alla normativa attuale che regola l’incentivo, però, non sembrano essere brevi. Peraltro la tensione tra aziende edili e Governo è alle stelle perché la mancata proroga delrischia di mandare in default migliaia di attività. “Ci sono decine di migliaia di imprese della filiera ...

