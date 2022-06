Suicidio assistito: Antonio denuncia ancora Asur Marche (Di giovedì 30 giugno 2022) "Antonio", 44 anni, paziente marchigiano tetraplegico dal 2014, assistito dal collegio legale dell'Associazione Luca Coscioni, ha presentato una nuova denuncia verso la Asur (Azienda sanitaria unica ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "", 44 anni, paziente marchigiano tetraplegico dal 2014,dal collegio legale dell'Associazione Luca Coscioni, ha presentato una nuovaverso la(Azienda sanitaria unica ...

