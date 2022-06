Striscia la Notizia | annunciato il famosissimo e super amato attore che affiancherà Alessandro Siani alla conduzione della nuova edizione!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 30 giugno 2022) Poco fa si è svolta la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva e tra le novità che vedremo nell’autunno 2022 e nella primavera del 2023 ce ne è anche una che riguardala. Il tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda come di consueto nel mese di settembre eci sarà per la prima volta l’amatissimoLuca Argentero, reduce dal grande successo ottenuto con la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani su Rai Uno. Accanto a lui ritroveremo, che aveva debuttato lo scorso anno dietro il bancone dial fianco dell’attrice Vanessa Incontrada. Un bel colpo, dunque, quello di Antonio Ricci, che arricchirà così ulteriormente il suo parterre di conduttori con uno degli ...