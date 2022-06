Strage di Viareggio, Piagentini: “Parole di Moretti in aula? Ha strumentalizzato le famiglie delle vittime per il proprio tornaconto, vergognoso” (Di giovedì 30 giugno 2022) In attesa della sentenza di Appello bis, Marco Piagentini, portavoce dei familiari delle vittime del disastro di Viareggio, commenta le esternazioni che questa mattina, presentandosi in aula a Firenze, ha fatto ai giudici l’imputato Mauro Moretti, ex ad di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato condannato in primo grado, Appello e Cassazione per il disastro ferroviario. Gli altri reati a lui imputati, come l’omicidio colposo plurimo, sono caduti in prescrizione. Moretti, in aula, si è detto dispiaciuto per il dolore provocato ai familiari da alcune sue affermazioni riportate in questi anni dai media, che lo hanno dipinto come un uomo freddo e insensibile, quale lui non è. Tra queste affermazioni, ricordiamo la definizione di “spiacevole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) In attesa della sentenza di Appello bis, Marco, portavoce dei familiaridel disastro di, commenta le esternazioni che questa mattina, presentandosi ina Firenze, ha fatto ai giudici l’imputato Mauro, ex ad di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato condannato in primo grado, Appello e Cassazione per il disastro ferroviario. Gli altri reati a lui imputati, come l’omicidio colposo plurimo, sono caduti in prescrizione., in, si è detto dispiaciuto per il dolore provocato ai familiari da alcune sue affermazioni riportate in questi anni dai media, che lo hanno dipinto come un uomo freddo e insensibile, quale lui non è. Tra queste affermazioni, ricordiamo la definizione di “spiacevole ...

