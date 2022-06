Stop a benzina e diesel dal 2035, cosa ne pensano gli automobilisti (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - Il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dei Paesi UE ha dato il via libera al blocco delle vendite di auto nuove a benzina e diesel dal 2035. La misura che, fa parte dell'ambizioso piano di azione contro il cambiamento climatico, non è esente da polemiche tra chi pensa che sia l'unico modo per ridurre le emissioni di gas serra e chi invece afferma che i tempi sono troppo stretti con il rischio di demolire l'intera filiera automotive italiana. Ma cosa ne pensano gli automobilisti? Secondo una ricerca del Centro Studi di AutoScout24 il giudizio non è positivo, anzi, quasi sette utenti su dieci valutano la misura negativamente, con i motori tradizionali che si confermano allo stato attuale “insostituibili”. Quali sono le motivazioni? Partiamo dai tempi. Per quasi otto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - Il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dei Paesi UE ha dato il via libera al blocco delle vendite di auto nuove adal. La misura che, fa parte dell'ambizioso piano di azione contro il cambiamento climatico, non è esente da polemiche tra chi pensa che sia l'unico modo per ridurre le emissioni di gas serra e chi invece afferma che i tempi sono troppo stretti con il rischio di demolire l'intera filiera automotive italiana. Manegli? Secondo una ricerca del Centro Studi di AutoScout24 il giudizio non è positivo, anzi, quasi sette utenti su dieci valutano la misura negativamente, con i motori tradizionali che si confermano allo stato attuale “insostituibili”. Quali sono le motivazioni? Partiamo dai tempi. Per quasi otto ...

Pubblicità

AngeloCiocca : L'UE ha deciso: dal 2035 stop auto diesel e benzina. Cosegnamo le nostre industrie alla Cina, da cui, come dico già… - matteosalvinimi : Lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una follia, non serve per l’ambiente ma a far licenziare… - Agenzia_Ansa : l ministri Ue dell'Ambiente hanno raggiunto l'intesa sul pacchetto di misure per il clima che prevede la riduzione… - LocalPage3 : Stop a benzina e diesel dal 2035, cosa ne pensano gli automobilisti - Gaebaldi : Stop a benzina e diesel dal 2035, cosa ne pensano gli automobilisti -