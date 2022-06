Stephen King svela l'unico film che lo ha fatto uscire dal cinema da adulto (Di giovedì 30 giugno 2022) Si tratta di uno dei più grandi successi di pubblico degli anni '2000, ma è l'unico film che ha spinto Stephen King a uscire dal cinema nella sua vita adulta. Stephen King ha confessato di essere uscito una solta volta dal cinema nella sua vita adulta. Il "fattaccio" è avvenuto con un titolo popolarissimo, campione di incassi negli anni '2000: si tratta di Transformers di Michael Bay. Questa rivelazione ci arriva tramite il popolare account Twitter di Stephen King ed è arrivata in risposta a un Tweet di un altro scrittore, il romanziere di giallo e polizischi Linwood Barclay. Dopo che Barclay ha scritto che Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow è il primo film in cui è "uscito da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) Si tratta di uno dei più grandi successi di pubblico degli anni '2000, ma è l'che ha spintodalnella sua vita adulta.ha confessato di essere uscito una solta volta dalnella sua vita adulta. Il "fattaccio" è avvenuto con un titolo popolarissimo, campione di incassi negli anni '2000: si tratta di Transformers di Michael Bay. Questa rivelazione ci arriva tramite il popolare account Twitter died è arrivata in risposta a un Tweet di un altro scrittore, il romanziere di giallo e polizischi Linwood Barclay. Dopo che Barclay ha scritto che Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow è il primoin cui è "uscito da ...

