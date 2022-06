Stella Maris | inaugurato il nostro nuovo laboratorio acustico - vocale - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 30 giugno 2022) L'inaugurazione Una nuova stanza per sentire e per parlare, unper i bambini con difficoltà di linguaggio. Grazie al Service del Rotary Club Pisa nel "palazzo della ...

Pubblicità

STEL_LITA : @PGuillermoSerra Stella Maris - peoplepubit : Allo Stella Maris troveranno un microcosmo à la Agatha Christie che dapprima le divertirà, ma poi riserverà loro un… - peoplepubit : «Torna indietro appena puoi» è il monito che il navigatore intima alle Candiani, che faticano a trovare la strada p… - comemusica : RT @ValerioLivia: Genova di violino, di topo, di casino. Genova di mia sorella. Sospiro. Maris Stella. Genova portuale, cinese, gutturale.… - RolfSeitz2 : @Regendelfin @KaiDiekmann Stella Maris -

LA NAZIONE

Grazie al Service del Rotary Club Pisa nel "palazzo della ricerca" dell'IRCCS Fondazioneè stato possibile allestire un locale completamente insonorizzato e dotato di attrezzature audio -...I funerali si svolgeranno domani alle 16 alladi Milano Marittima. Stella Maris, inaugurato il nostro nuovo laboratorio acustico-vocale Pisa, 30 giugno 2022 - Una nuova stanza per sentire e per parlare, un laboratorio acustico-vocale per i bambini con difficoltà di linguaggio. Grazie al Service del Rotary Club Pisa nel “palazzo della ...Il conduttore del nuovo Festivalbar (leggi: Tim Summer Hits) sarà il volto di punta della prossima stagione di Rai 2. Abbiamo parlato con lui di tutto: i progetti, le delusioni, Maria De Filippi. E ...