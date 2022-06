Stefano Esposito, il Senato porta alla Consulta la procura di Torino per salvare il politico dem dal processo per corruzione e turbativa d’asta (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Aula del Senato ha approvato la relazione della Giunta delle immunità parlamentari, sollevando il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale sulle intercettazioni effettuate dalla procura di Torino nei confronti dell’ex Senatore Pd Stefano Esposito (noto soprattutto per le sue nette prese di posizione a favore del Tav) tra il 2015 e il 2018. I voti favorevoli sono stati 117, 37 i contrari e otto gli astenuti. L’indagine è quella sulla cosiddetta “Bigliettopoli” di Torino, l’inchiesta che nel luglio 2019 ha portato al rinvio a giudizio di 23 imputati tra cui appunto Esposito, accusato di concorso in turbativa d’asta, corruzione per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Aula delha approvato la relazione della Giunta delle immunità parlamentari, sollevando il conflitto di attribuzioni dinanziCorte costituzionale sulle intercettazioni effettuate ddinei confronti dell’exre Pd(noto soprattutto per le sue nette prese di posizione a favore del Tav) tra il 2015 e il 2018. I voti favorevoli sono stati 117, 37 i contrari e otto gli astenuti. L’indagine è quella sulla cosiddetta “Bigliettopoli” di, l’inchiesta che nel luglio 2019 hato al rinvio a giudizio di 23 imputati tra cui appunto, accusato di concorso inper un ...

