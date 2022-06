Stefano De Martino tutte le fidanzate famose, non solo l’attuale fidanzata Belen o Emma: ecco tutto sulla vita sentimentale del conduttore (Di giovedì 30 giugno 2022) Stefano De Martino è uno dei conduttori e presentatori dello spettacolo italiano tra i più amati e versatili, spesso protagonista di love story, vere o presunte con splendide donne dello spettacolo. Scopriamo tutto. Leggi anche: Stefano De Martino: età e dove è nato, nuova fidanzata, Belen Rodriguez, figlio, genitori, sorella, fratelli, Amici, programmi tv, ultime news, Instagram... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 giugno 2022)Deè uno dei conduttori e presentatori dello spettacolo italiano tra i più amati e versatili, spesso protagonista di love story, vere o presunte con splendide donne dello spettacolo. Scopriamo. Leggi anche:De: età e dove è nato, nuovaRodriguez, figlio, genitori, sorella, fratelli, Amici, programmi tv, ultime news, Instagram...

Pubblicità

RadioItalia : Non perdetevi l'appuntamento con la prima puntata di #TimSummerHits! Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popo… - verdiana_v : RT @RadioItalia: Non perdetevi l'appuntamento con la prima puntata di #TimSummerHits! Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popolo, Rom… - Musicmyfstlove : Sstasera Alex non c'è #alexwyse - jamilrimini : RT @comunerimini: #NotteRosa Alla ricca lista di ospiti che saranno presenti sul palco in piazzale Fellini del Tim Summer Hits, la kermess… - 361_magazine : Stefano De Martino e quel particolare che non passa inosservato: c'entra sua moglie Belen Rodriguez -