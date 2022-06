Stefano De Martino, il particolare che non sfugge: c’entra Belen (Foto) (Di giovedì 30 giugno 2022) Stefano De Martino e quel particolare che non passa inosservato: c’entra sua moglie Belen Rodriguez Stefano De Martino stasera partirà con la nuova avventura televisiva, Tim Summer Hits. Lo vedremo su RaiDue stasera in prima serata con la collega Andrea Delogu. Intanto ha postato una serie di stories dove annuncia l’appuntamento di stasera e si vede seduto al pianoforte intento a suonare. Ma un particolare non sfugge. Stefano indossa sull’anulare sinistro di nuovo la fede. Segno inequivocabile che le cose tra lui e la sua Belen vadano a gonfie vele, dopo il ritorno di fiamma. Marito e moglie si erano lasciati nel periodo del primo lockdown. Una separazione durata un anno e mezzo, durante la quale ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022)Dee quelche non passa inosservato:sua moglieRodriguezDestasera partirà con la nuova avventura televisiva, Tim Summer Hits. Lo vedremo su RaiDue stasera in prima serata con la collega Andrea Delogu. Intanto ha postato una serie di stories dove annuncia l’appuntamento di stasera e si vede seduto al pianoforte intento a suonare. Ma unnonindossa sull’anulare sinistro di nuovo la fede. Segno inequivocabile che le cose tra lui e la suavadano a gonfie vele, dopo il ritorno di fiamma. Marito e moglie si erano lasciati nel periodo del primo lockdown. Una separazione durata un anno e mezzo, durante la quale ...

