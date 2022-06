Stampa e Palazzo: tensioni nella maggioranza, il governo rischia (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Le accuse del M5s al premier Draghi e la Lega contro il Pd: la maggioranza che sostiene il governo traballa. Sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi ci sono resoconti e retroscena sulle ultime fibrillazioni nei partiti. Corriere della Sera governo, tensione alle stelle. Draghi anticipa il rientro in Italia. Convocato un Consiglio dei ministri urgente sulle bollette. Conte: il premier vuole farmi cacciare? La replica: mai chiesto a Grillo di rimuoverlo. Il garante: io strumentalizzato. Intervista a Salvini: “Il sostegno al governo? Non possiamo accettare le forzature di Pd e M5s”. Ius scholae, la Lega all'attacco. Parla Boccia (Pd): “Sui diritti si va avanti. Speriamo non si ripeta la vergogna del ddl Zan”. Meloni incalza gli alleati: volete i miei voti per farci altro? I sospetti della leader ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Le accuse del M5s al premier Draghi e la Lega contro il Pd: lache sostiene iltraballa. Sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi ci sono resoconti e retroscena sulle ultime fibrillazioni nei partiti. Corriere della Sera, tensione alle stelle. Draghi anticipa il rientro in Italia. Convocato un Consiglio dei ministri urgente sulle bollette. Conte: il premier vuole farmi cacciare? La replica: mai chiesto a Grillo di rimuoverlo. Il garante: io strumentalizzato. Intervista a Salvini: “Il sostegno al? Non possiamo accettare le forzature di Pd e M5s”. Ius scholae, la Lega all'attacco. Parla Boccia (Pd): “Sui diritti si va avanti. Speriamo non si ripeta la vergogna del ddl Zan”. Meloni incalza gli alleati: volete i miei voti per farci altro? I sospetti della leader ...

